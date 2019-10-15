Президент США Дональд Трамп призвал лидера Турции Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-президента США Майкла Пенса.
Такая просьба был доведена до турецкого лидера во время телефонных переговоров.
«Президент был очень ясен в этом вопросе», — рассказал о переговорном процессе между Трампом и Эрдоганом Пенс.
Вице-президент США также подчеркнул, что Турция не получала от Соединенных Штатов «зеленый свет на вторжение в Сирию».