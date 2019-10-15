Президент США Дональд Трамп призвал лидера Турции Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-президента США Майкла Пенса.

Такая просьба был доведена до турецкого лидера во время телефонных переговоров.

«Президент был очень ясен в этом вопросе», — рассказал о переговорном процессе между Трампом и Эрдоганом Пенс.

Вице-президент США также подчеркнул, что Турция не получала от Соединенных Штатов «зеленый свет на вторжение в Сирию».

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