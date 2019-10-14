«Мы видим как политики в мире отдают предпочтение популизму. СМИ с этой точки зрения должны просвещать общество».

Как сообщает АПА, об этом сегодня в Баку на международной медиа конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности», заявил глава МИД Турциии Мовлуд Чавушоглу .

М.Чавушоглу отметил, что вот уже 5 дней, на севере Сирии продолжается операция против угрожавшей Турции террористической организации YPG/PKK:

«Курдов отождествляют с террористической организацией PKK. Это оскорбление для курдов. Курды тоже хотят мира. Нельзя ставить курдов в один ряд с PKK. Мы видим разные позиции Европы и других. Цель — создание террористической организации на севере Сирии, создав тем самым преграду Ирану, а Турции — нестабильность. Мы в курсе, что некоторые хотят создать террористическое государство, и они очень обеспокоены тем, что мы нарушили эту большую игру.

Если бы мы сегодня не начнем эту борьбу, завтра будет сложно это сделать, а может, будет и невозможно. Борьба с террором жизненно важна сегодня. Пусть никто не старается преподать нам урок. Весь мир видит, насколько осторожно действует наша армия. Если мы не были бы чувственными, не разместили бы 4 млн беженцев на наших землях. Никто не может обвинить нам в попытке изменить демографическую обстановку в регионе. Курды в Сирии больше всего подвергаются мукам именно со стороны YPG/PKK. В итоге будет обеспечена территориальная целостность Сирии. Мы продолжим операцию до полного вытеснения террористов».

Глава МИД Турции отметил, что никто не может добиться результата путем применения санкций против Турции: «Следует соблюдать обещания, данные Турции. Мы начали операцию на севере Сирии из-за того, что США не сдержали своего обещания».

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