В Сети появились отрывки из мемуаров Элтона Джона, в которых он вспомнил о своих взаимоотношениях с Майклом Джексоном. В частности, британский музыкант уделил внимание психическим особенностям американского поп-исполнителя.

«Я знал Майкла с тех пор, как ему было 13 или 14 лет. Он был самым очаровательным ребенком, которого только можно представить. Однако в какой-то момент он начал изолировать себя от мира и реальности, как это делал Элвис Пресли», — цитирует «Сплетник» слова Джона.

«Бог знает, что творилось у него в голове, и бог знает, какими препаратами его накачивали. Но каждый раз, когда я виделся с ним в последние годы, я понимал, что бедняга совсем потерял голову. В прямом смысле слова. Он был по-настоящему психически болен, и находиться с ним рядом было неприятно», — добавляет музыкант.

Minval.az