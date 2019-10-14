Елизавета II не стала надевать Корону Британской империи на церемонию открытия парламента, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Королева Великобритании появилась на церемонии открытия парламента в полном облачении и со всеми регалиями, однако впервые в такой ситуации массивной короне она предпочла легкую тиару. Выбор Елизаветы II пал на тиару Георга IV, созданную в 1821 году.

Такое решение породило слухи о том, что корона, вес которой составляет немногим больше килограмма, стала слишком тяжела для королевы в ее преклонном возрасте.

На состоявшемся открытии парламента Елизавета II появилась в сопровождении своего сына принца Чарльза и его супруги Камиллы. Корона Британской империи, являющаяся одной из королевских регалий, присутствовала на церемонии — ее внесли в зал и оставили на столе рядом с королевой.

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