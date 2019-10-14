Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике Европейский Союз и Лигу арабских государств (ЛАГ).

Как сообщает АПА, президент Турции заявил в своем выступлении на проходящем в Баку заседании Всемирного тюркского рабочего совета, что тюркский мир больше других пострадал от террора: «Наши граждане стали жертвами самых гнусных террористических организаций от ИГ до FETО, от РКК до «Аль-Каиды».

По его словам, главной целью является зачистка севера Сирии от террористических организаций PYD/YPG и ИГ, являющихся крылом РКК, возвращение этих земель их законным владельцам: «Мы не откажемся от предпринимаемых шагов, что бы вы не говорили. Наша единственная цель – зачистить регион от PYD/YPG и ИГ».

Эрдоган отметил также, что в тюрьме в Тель-Аддье, где содержались боевики ИГ, которых освободили террористы YPG, найдено фото лидера террористов Абдуллы Оджалана.

Президент Турции раскритиковал Лигу арабских государств в связи с происходящим: «Лига арабских государств исключила Сирию из организации. А сейчас, после известных военных операций, Сирию вновь хотят включить в Лигу арабских государств».

Напомнив, что Турция продолжила военные операции на севере Сирии вместе со Свободной сирийской армией, Эрдоган сказал, что Евросоюз не выполнил свои обещания: «За сирийских беженцев Евросоюз должен был оказать поддержку в 6 миллиардов. До сих пор выплачено всего 3 миллиарда евро. Но мы потратили 40 миллиардов долларов. Если нужно, мы снова потратим. До сих пор они не выполнили ни одно свое обещание. Терпение Турции на исходе. Они не оценили нашу самоотверженность. Мы обязательно завершим начатую работу. Как сказал покойный М.Э.Расулзаде «Единожды вознесенному знамени вовек не пасть!»

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