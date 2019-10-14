«С какого времени террористические организации защищаются от члена НАТО? Или вы приняли эти террористические организации в члены НАТО, а я не знал об этом?»

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Тюркском деловом совете в Баку.

Он сказал, что основная цель Турции — очистить север Сирии от террористов PYD/YPG и ИГ.

Эрдоган отметил, что с начала военных действий турецкой армии на севера Сирии по территории Турции было нанесено более 700 ракетных ударов.

Он также сообщил о потерях Турции за время военной операции. Президент Турции подчеркнул, что 18 человек погибли, 148 получили ранения: «3 миллиона 650 тысяч арабов являются гостями на наших землях. Почему их не видят, они сбежали из Сирии. Мы делаем эту работу как нашу братскую обязанность. Хотя Евросоюз пообещал поддержку в этом деле, но ничего не выплатил, кроме 3 миллиардов евро. А мы потратили более 40 миллиардов».

Президент Турции назвал необоснованными утверждения о том, что операция «Источник мира» нацелена на курдов: «Наша главная цель – терроризм».

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