Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что представители курдов на северо-востоке Сирии, возможно, сами выпускают заключенных боевиков террористической организации ИГ, чтобы втянуть Соединенные Штаты в конфликт.

Как передает ТАСС, такое мнение он выразил на своей странице в Twitter.

«Мы не собираемся участвовать в еще одной войне между людьми, которые сражаются друг с другом в течение 200 лет. У Европы был шанс получить своих заключенных ИГ, но они не захотели нести издержки. «Пусть платят США», — сказали они. Курды могут освобождать некоторых [боевиков], чтобы заставить нас вмешаться», — написал американский лидер.

«Неужели люди правда думают, что нам следует вступить в войну с членом НАТО — Турцией? Непрекращающиеся войны закончатся!» — добавил Трамп.

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