«Факт, что премьер-министр Грузии свой первый визит совершил именно в Баку, положительный тренд. Азербайджан является соседней страной, с которой нас связывают стратегические отношения. Что в данном случае означает фраза «нас связывают стратегические отношения»? А то, что мы являемся геоэкономическим и географическим продолжением друг друга, — рассказал в интервью Minval.az политический аналитик Кавказского института стратегических исследований, политолог Гела Васадзе, комментируя визит в Баку премьер-министра Грузии Георгия Гахария.

По его словам, геополитическим продолжением друг друга Азербайджан и Грузия не являются в силу того, что у стран разные векторы внешней политики. Однако это не мешает нам осознать то, что для нас отношения наших стран критично важны:

«Мы просто необходимы друг другу. Что касается данного визита, то есть конкретный результат, связанный с тем, что возобновляется деятельность межправительственной комиссии, и это очень хорошо, так как идет рутинная работа в рамках МИД, Минэкономики и ряда других министерств. Однако концентрированная повестка дня очень важна. Кроме того, так же важно, чтобы аналогичные форматы создавались не только на уровне правительства. Это будет способствовать формированию общей повестке для наших стран и развития отношений», — подчеркнул Г.Васадзе.

Что касается переговоров вокруг ситуации монастырского комплекса Кешигчидаг (Давид Гареджи), то, как считает эксперт, вряд ли в рамках этого визита обсуждали технические детали:

«Однако по поводу принципиального решения понятно то, что оно еще не принято. Необходимы новые подходы и формы решение подобных вопросов. Причем не думаю, что здесь нужно изобретать велосипед. Есть европейский опыт, опираясь на который этот вопрос можно вполне решить. Позиция патриарха Грузии, озвученная им в своем обращении, понятна. Он просто напомнил премьер-министру Грузии в преддверие его визита в Баку о том, что данный монастырский комплекс является национальной святыней для каждого грузина. Это естественно, и это правильно.

Что касается нагнетания ситуации вокруг этого вопроса, то за этим стоят деструктивные силы как внутри наших стран, так и извне. Посмотрите сами. Ранее были проведены с флагами с грузинской стороны. Наши пограничники перекрыли доступ к этой зоне.

Сейчас мы наблюдали демонстрации с флагами с азербайджанской стороны. В социальной сети все это очень быстро распространяется. Но нам нужно более бережно относиться друг к другу. Тем более, то сам по себе вопрос не является принципиально главным в наших взаимоотношениях. У нас есть гораздо более важные темы для обсуждений. Просто проблема существует, и ее нужно решить, — заключил Г.Васадзе.

Бахтияр Сафаров

Minval.az