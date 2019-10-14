Министерство национальной обороны Турции распространило кадры уничтожения автомобиля, перевозившего боеприпасы террористам PKK/YPG на границе с Турцией.

Как передает «Анадолу», кадры авиаудара размещены на странице оборонного ведомства в Twitter.

«ВВС Турции нанесли точечный удар по автомобилю, перевозившему очередную партию боеприпасов террористам, подвергающим минометным обстрелам приграничные населенные пункты Турции. Автомобиль был обнаружен благодаря данным с БПЛА и уничтожен авиаударом», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как в тоннеле автомобиль загружают боеприпасами, после чего его уничтожают.

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