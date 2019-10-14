Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.

Королева Великобритании в понедельник выступает на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью, в которой назовет приоритеты правительства на предстоящий год. Эта сессия работы парламента обещает стать исторической: в ходе нее должна наконец, спустя более чем три года после референдума, определиться судьба Brexit, передает РИА Новости.

«Мое правительство намерено осуществить выход страны из Евросоюза 31 октября, оно намерено работать над новым партнерством с ЕС, в основу которого будут заложены принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества», — сказала Елизавета II.

«Мои министры введут новые режимы (регулирования) для рыболовецкой отрасли, сельского хозяйства и торговли, используя все возможности, открывающиеся для нас после выхода из ЕС», — добавила она.

Речь королевы посвящена внутренней повестке. Монарх заявила, что британское правительство будет поддерживать развитие наукоемких отраслей, участвовать в освоении космоса, а также поддерживать боеспособность британской армии. Значительная часть выступления была посвящена, как обещал ранее премьер Борис Джонсон, планам правительства решить социальные проблемы.

«Правительство поддержит и укрепит положение национальной системы здравоохранения NHS, предложит шаги для реформирования системы социальной помощи в Англии», — сказала королева.

Правительство намерено реформировать и правоохранительную систему. В частности, сказала Елизавета II, кабинет министров предложит парламенту ряд законов, которые позволили бы «самым опасным преступникам дольше находиться в заключении, что лучше соответствовало бы тяжести совершенных преступлений». В числе планируемого — усиление борьбы с преступниками-иностранцами, с особо тяжкими преступлениями и расширение полномочий полиции. Королева также подтвердила прежние заявления премьера об увеличении финансирования полиции.

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