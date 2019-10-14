Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия в рамках военной операции «Источник мира» займет город Кобани, расположенный на турецко-сирийской границе. Об этом сообщает РБК.

По его словам, по этой теме ходят разные слухи, но официальная Анкара узнала через дипломатические каналы, что российские власти положительно относятся к тому, чтобы турецкие войска заняли Кобани. «Похоже, что там не будет проблем. Мы ведем переговоры с Россией на военном и дипломатическом уровнях», — отметил президент.

Также он заявил о планах Турции обеспечить безопасный вход в город Манбидж для сирийской армии. При этом Эрдоган уточнил, что турецкий контингент не будет входить в город. Глава государства напомнил, что у Анкары было соглашение с США по Манбиджу, согласно которому из этого населенного пункта в течение 90 дней должны были быть выведены все террористы, однако этого не произошло. «Теперь мы в процессе реализации нашего решения. Манбидж должен быть освобожден от боевиков. В него войдут его истинные хозяева — наши арабские братья», — добавил Эрдоган.

При этом Эрдоган заявил, что НАТО не оказывает Турции поддержку в вопросе борьбы с террористами. Он предложил альянсу сделать выбор между Анкарой и боевиками. «В соответствии с пятой статьей (устава альянса) НАТО должно быть с нами. Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают», — заключил он.

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