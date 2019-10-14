Нобелевскую премию по экономике присудили за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью, говорится в твиттере Нобелевского комитета.
Лауреатами премии стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.
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The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N
— The Nobel Prize (@NobelPrize) 14 октября 2019 г.