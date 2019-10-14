Нобелевскую премию по экономике присудили за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью, говорится в твиттере Нобелевского комитета.

Лауреатами премии стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.

Minval.az