Парикмахер первой леди Армении Анны Акопян, согласно документам помощник Софья Навасардян, которая зарегистрирована на Facebook под фамилией Худоян, уже несколько месяцев освобождена от занимаемой должности. Ее делом в правительстве было заниматься «стилем» супруги премьер-министра, а иногда и самого премьера. И чтобы Анна Акопян всегда выглядела ухоженной, она везла с собой в зарубежные поездки личного парикмахера-стилиста, что стало поводом для обсуждений в прессе. Чтобы официальные визиты парикмахера Софьи были обоснованы законом, ее формально назначили «помощником» премьер-министра, тем самым легитимировав ее участие в вояжах премьер-министра. Об этом пишет газета «Грапарак».

«На днях мы узнали о том, что Софья уволена с работы, причем в довольно неожиданной и грубой форме. Нам сказали, что ее работой были недовольны, считали, что она виновна в том, что одежда и стиль супруги премьер-министра периодически становятся предметом обсуждений и ее заменили новым стилистом.

Пресс-секретарь супруги премьер-министра Асмик Арутюнян сказала, что Софья была освобождена от работы в августе, по собственному заявлению», — пишет газета.

Minval.az