Честный житель Сингапура отказался от выигрышного лотерейного билета, который он взял по ошибке.

Об этом сообщает AsiaOne.

В субботу, 5 октября, 63-летний бизнесмен по фамилии Ян купил в развлекательном центре Singapore Pools в районе Редхилл лотерейный билет и вписал в него цифры. Когда мужчина уходил, он по ошибке захватил с прилавка два лотерейных билета вместо одного.

Лишь спустя некоторое время Ян заметил, что один из билетов не принадлежит ему. На билете была отметка со временем его покупки, согласно которой он был куплен раньше, чем сингапурец пришел в торговый центр.

Случайно подобранный мужчиной билет оказался счастливым: номер 4069 соответствовал одному из призов субботнего розыгрыша. Ян узнал, что сумма выигрыша составила пять тысяч сингапурских долларов. Однако он решил, что не возьмет себе ни цента, а найдет настоящего победителя.

В попытках вернуть билет в понедельник, 7 октября, мужчина посетил главный офис Singapore Pools, а также отделение полиции.

«Я пытаюсь быть хорошим человеком, но, должен признать, это очень хлопотно. Я стараюсь распространить информацию о билете в новостях. Надеюсь, что его вернут законному владельцу», — признался Ян.

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