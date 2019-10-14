Военная операция Турции в Сирии и буровая деятельность Анкары в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра будут в центре внимания министров иностранных дел 28 стран Евросоюза, которые соберутся в понедельник на плановое заседание в Люксембурге.

Как передает ТАСС, главы МИД намерены обсудить ограничительные меры в отношении Турции из-за ее действий в обеих странах, сообщил накануне журналистам представитель Совета ЕС.

Другой главной темой заседания станет ситуация на Украине, которую министры хотят обсудить с приглашенным в Люксембург украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Кроме того, главы МИД поднимут вопросы, касающиеся Ирана и сделки по иранской ядерной программе, а также ситуации в Афганистане, Венесуэле и Ливии.

Minval.az