Соединенные Штаты уже вывезли самых опасных боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), содержавшихся в тюрьмах в Сирии, теперь страны Европы должны забрать себе остальных.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter.

«В руках у США находятся самые опасные из числа преступников ИГ. Турция и курды не должны позволить им (остальным боевикам ИГ — прим.) сбежать. Европа должна была забрать их после множества запросов. Им следует сделать это сейчас. Мы никогда не пустим и не позволим ввезти их в Соединенные Штаты», — заявил он.

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