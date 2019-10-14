29-летний Лиам Хемсворт может быть доволен собой. С одной стороны, ему удалось досадить Майли Сайрус, пока что числящейся его законной супругой. А с другой — он при этом прекрасно проводит врем я в обществе привлекательной молодой женщины и наслаждается их зарождающимся романом.
На днях Хемсворт дал себя сфотографировать в обществе своей новой подружки — 22-летней актрисы Мэддисон Браун. Это произошло, когда парочка совершала романтическую прогулку по улицам Нью-Йорка. Причем, когда Мэддисон и Лиама, которые брели, нежно взявшись за руки и прижимаясь друг к другу, засекли папарацци, влюбленные не сделали ни малейших попыток скрыться. Более того, они неспешно направились к ближайшему ресторанчику – Sant Ambroeus, где неспешно насладились едой и вином. После чего так же неторопливо продолжили свою прогулку, игнорируя следовавших за ними фотографов. Заметим, что фанаты Хемсворта, рассмотрев опубликованные в Сети снимки, пришли к выводу: новая подружка актера очень похожа на Сайрус.
Было похоже, что Лиам специально подставился под объективы фотоаппаратов, чтобы подразнить Майли. Ведь мало того, что его расставание с Сайрус выдалось совсем не мирным, последнее время певица пытается уязвить Хемсворта своим новым романом. Она специально выставляет свои отношения с Коди Симпсоном напоказ, без конца публикуя свои совместные фото с ним. Она рассказывает всем, что он посвятил ей прекрасную песню о любви. И утверждает, что он, якобы помог ей выздороветь после недавней операции. Более того, начав встречаться с Симпсоном совсем недавно, она уже официально называет его своим бойфрендом.
Издание «7Дней» напоминает: Майли внезапно бросила Лиама в августе этого года — после брака, который не продержался и года. Причем, она даже не потрудилась лично сообщить ему о своем решении. Так что Хэмсворт узнал о крушении своей семейной жизни из социальных медиа, что его особенно возмутило. Сейчас пара официально разводится. И, судя по тому, как развиваются события, хорошо еще, что они не успели завести детей.