29-летний Лиам Хемсворт может быть доволен собой. С одной стороны, ему удалось досадить Майли Сайрус, пока что числящейся его законной супругой. А с другой — он при этом прекрасно проводит врем я в обществе привлекательной молодой женщины и наслаждается их зарождающимся романом.

На днях Хемсворт дал себя сфотографировать в обществе своей новой подружки — 22-летней актрисы Мэддисон Браун. Это произошло, когда парочка совершала романтическую прогулку по улицам Нью-Йорка. Причем, когда Мэддисон и Лиама, которые брели, нежно взявшись за руки и прижимаясь друг к другу, засекли папарацци, влюбленные не сделали ни малейших попыток скрыться. Более того, они неспешно направились к ближайшему ресторанчику – Sant Ambroeus, где неспешно насладились едой и вином. После чего так же неторопливо продолжили свою прогулку, игнорируя следовавших за ними фотографов. Заметим, что фанаты Хемсворта, рассмотрев опубликованные в Сети снимки, пришли к выводу: новая подружка актера очень похожа на Сайрус.

Было похоже, что Лиам специально подставился под объективы фотоаппаратов, чтобы подразнить Майли. Ведь мало того, что его расставание с Сайрус выдалось совсем не мирным, последнее время певица пытается уязвить Хемсворта своим новым романом. Она специально выставляет свои отношения с Коди Симпсоном напоказ, без конца публикуя свои совместные фото с ним. Она рассказывает всем, что он посвятил ей прекрасную песню о любви. И утверждает, что он, якобы помог ей выздороветь после недавней операции. Более того, начав встречаться с Симпсоном совсем недавно, она уже официально называет его своим бойфрендом.

Издание «7Дней» напоминает: Майли внезапно бросила Лиама в августе этого года — после брака, который не продержался и года. Причем, она даже не потрудилась лично сообщить ему о своем решении. Так что Хэмсворт узнал о крушении своей семейной жизни из социальных медиа, что его особенно возмутило. Сейчас пара официально разводится. И, судя по тому, как развиваются события, хорошо еще, что они не успели завести детей.

Minval.az