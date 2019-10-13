Популярная супермодель из Австралии Миранда Керр родила третьего ребенка. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Marie Claire.

Звезда родила третьего ребенка на текущей неделе. Это второй совместный ребенок 36-летней модели и ее 29-летний супруга, миллиардера Эвана Шпигеля.

О том, как назвали малыша пока не сообщается, как и официального подтверждения о родах.

Теперь пара воспитывает троих сыновей вместе с полуторагодовалым Хартом и 8-летним Флинном. Старшего мальчика Керр родила будучи замужем за Орландо Блумом.

Миранда Керр забеременела третий раз, когда ее младшему сыну Харту было всего 10 месяцев.

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