Турция выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход контртеррористической операции «Источник мира», проводимой турецкой армией к востоку от реки Евфрат в Сирии.

«Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию», — сказал глава турецкого государства.

Эрдоган также опроверг утверждения о побеге пленных боевиков ИГ в зоне проведения операции. «Это дезинформация, направленная на провоцирование США, Запада», — отметил турецкий лидер.

Он отметил также, что президенты Турции и РФ «в течение 24 часов» контактируют в связи ситуацией в Сирии, консультируясь в случае возникновения каких-либо проблем. «Необходимые шаги мы также предпринимаем совместно», — добавил Эрдоган.

Minval.az