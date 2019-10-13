Саудовская Аравия не имеет отношения к атаке на иранский нефтяной танкер, сообщил журналистам государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

На вопрос, является ли атака на иранский танкер ответом саудовской стороны на атаки на нефтяные объекты, в которых королевство подозревает Иран, министр сказал: «Конечно нет. Мы так себя не ведем. Мы обвиняли Иран, потому что ракеты и беспилотники были иранского производства, удар был нанесен с севера, а не с юга. Мы попросили ООН провести расследование, несколько стран присоединились к нему, как только оно будет завершено, мы опубликуем результаты».

«Мы не участвуем в таком поведении, кроме того, есть противоречивые сообщения об этом. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) говорит, что никаких ударов не было нанесено, кто-то говорил, что танкер был поражен, некоторые говорят, что произошёл разлив нефти, другие говорят, что утечки не было. Так что история пока не очень понятна. Мы никак вообще не вовлечены в эту историю, это не то, как мы работаем, и это не то, что мы делали в ранее», — отметил Джубейр (цитата по «Интерфаксу»).

«История еще не закончена. Так что давайте подождем и выясним, что произошло, прежде чем делать поспешные выводы», — добавил он.

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