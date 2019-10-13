Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выступила за немедленное прекращение турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

«Канцлер высказалась за немедленное прекращение военной операции. Несмотря на обоснованные интересы Турции в сфере безопасности, операция грозит миграцией значительной части местного населения, дестабилизацией региона и укреплением позиций «Исламского государства», — говорится в заявлении пресс-службы немецкого правительства, которое приводит RT.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и разведывательное бурение Турцией газовых месторождений в Восточном Средиземноморье.

Minval.az