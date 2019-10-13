Эммануил Виторган не исключает возможности рождения еще одного ребенка. Он призывает всех заводить большие семьи, так как продолжение рода — это замечательно.

Как сообщает «Собеседник», за последние несколько лет актер стал отцом дважды: сначала у него родилась малышка Этель, а недавно он объявил о появлении маленькой Клары. Ирина, жена 79-летнего артиста, утверждала, что первого ребенка родила сама. Второго, похоже, выносила суррогатная мама. Об этом говорят из-за того, что жена Виторгана нигде не засветилась с «беременным» животом, хотя довольно много появлялась на публике.

Виторган-старший уверен, что дети — это счастье. Он честно признается: с тех пор, как у него появилась Клара ему стало уходить из дома на работу. Он с упоением рассказывает о том, какие замечательные девочки у него подрастают и как он любит нянчиться с ними. Этель растет копией своего старшего брата — Максима (от брака Эммануила Гедеоновича с Аллой Балтер). Супруги пока что не определились, на кого похож их младший ребенок. Ирина видит в Кларе черты лица своего любимого. Но сам он подозревает, что и эта дочка будет похожа на Максима.

У Эммануила Гедеоновича, к слову, есть еще одна дочь — 53-летняя Ксения. Но она общается с отцом, а о рождении сестер узнает из прессы. По её словам, отец не общается с ней по собственной инициативе.

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