Глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что Соединенные Штаты выведут порядка 1 тысячи военных из Сирии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на CBS.

Министр обороны США объяснил такой шаг тем, что американские военные могут располагаться на территории между двумя наступающими армиями.

Эспер назвал это «ужасной ситуацией» и отметил, что военнослужащие Соединенных Штатов не должны в ней оказаться.

По его сведениям, турецкая сторона, возможно, будет расширять зону атаки «дальше к югу, чем планировалось, и к западу».

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