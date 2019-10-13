Джордж Клуни удивил и немного разочаровал своих фанатов. До недавно времени он вел себя, как совершенно образцовый супруг, который непрерывно рассказывал всем, какие у него потрясающие жена и дети, и как много они для него значат. Поэтому слух о том, что 58-летний Клуни увлекся коллегой по съемкам, 30-летней актрисой Бри Ларсон, разочаровала его поклонников.

С Бри Джордж встретился на съемках рекламной ролика для «Nespresso». И как сразу же заметили коллеги, с самого начала Клуни начал уделять Ларсон повышенное внимание. И поскольку найдется немало женщин, способных устоять перед обаянием Джорджа, Бри начала с ним флиртовать. Заметим, что сама Ларсон в настоящее время совершенно свободна – после того, как она рассталась в этом году со своим женихом — музыкантом Алексом Гринвальдом. Но вот почему ее не смутил тот факт, что Клуни женат и, как считалось до сих пор, вполне счастливо, не вполне понятно. Ведь раньше Бри, обладательница «Оскара» за фильм «Комната», не пользовалась репутацией «угонщицы» чужих мужей, пишет «7Дней».

Как утверждает инсайдер, слух об интрижке ее супруга дошел и до Амаль. И это, разумеется, ее совсем не обрадовало. Конечно, Клуни постарался уверить жену, что ничего серьезного между ним и Ларсон не было. Однако то, что Амаль не смогла сохранить хорошее настроение даже в день празднования пятой годовщины ее свадьбы с Джорджем, свидетельствует, по мнению фанатов, о том, что она ему не поверила. Напомним: чета Клуни отметила важную для них дату совместным ужином ресторане с друзьями — Ренди Гербером и Синди Кроуфорд. Однако, по свидетельству посетителя заведения во время ужина актер поссорился с женой. А когда они выходили из ресторана, папарацци засняли ее в слезах. И, как считают фолловеры миссис Клуни, теперь стало ясно, из-за чего грустит Амаль.

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