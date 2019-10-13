Число погибших из-за мощного тайфуна «Хагибиса» в Японии достигло 21.
Об это сообщает онлайн-издание «Газета.ру». 16 человек числятся пропавшими без вести.
Также есть данные о 166 пострадавших.
Число погибших из-за мощного тайфуна «Хагибиса» в Японии достигло 21.
Об это сообщает онлайн-издание «Газета.ру». 16 человек числятся пропавшими без вести.
Также есть данные о 166 пострадавших.
Дата: 2019/10/13 12:36
Раздел: Мир
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