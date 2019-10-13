Спасатели разбирают завалы в Новом Орлеане, где обрушился отель известной сети Hard Rock.

Здание только строилось, возводили его бок о бок с историческим французским кварталом. Очевидцы успели снять одновременно эффектные и страшные кадры. На записях видно, как из-под падающих конструкций выскакивают люди, передает телеканал НТВ.

Погибли два человека, еще одного ищут под завалами. Работать приходится крайне осторожно, так как в любую минуту может обрушиться остальная часть конструкции и строительный кран рядом. Полиция оцепила район, жителей нескольких окрестных домов эвакуировали. Пока непонятно, что стало причиной ЧП.



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