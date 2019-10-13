Президент США Дональд Трамп обратился к странам и призвал закончить «бесконечные войны». Короткий пост с требованием он разметил в Twiiter.

До этого глава США говорил, что США пора «выйти из этих бесконечных войн» и вернуть американских военных домой. Тогда он намекал на Сирию и призывал выйти из «бесконечных войн» также Турцию, Европу, Сирию, Иран, Ирак, Россию и курдов.

«Бесконечные войны должны закончиться!» – написал Трамп.

The Endless Wars Must End! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019

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