Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел в бронежилете на выступление перед своими сторонниками в ходе предвыборной кампании, сообщает телеканал CBC.

Лидера также сопровождали «одетые в форменную одежду» сотрудники службы безопасности «с тяжелыми рюкзаками за плечами». Жена премьер-министра, которая, как планировалось, должна была объявлять выступление супруга, так и не появилась на сцене.

Либеральная партия, лидером которой является Трюдо, от комментариев отказалась.

Усиленные меры безопасности были предприняты на фоне возросших опасений относительно возможного насилия в ходе предвыборной кампании. Как сообщает телеканал со ссылкой на свои источники, в прошлом месяце полиция каждый день составляла доклады о проявлениях ненависти в интернете, которая была направлена на политических лидеров федерального уровня и по опасению правоохранителей могла вылиться в насилие в реальном мире.

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