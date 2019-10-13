Власти Геттингена (федеральная земля Нижняя Саксония) призвали в субботу около 14 тыс. жителей покинуть свои дома из-за обнаруженной в городе бомбы времен Второй мировой войны.

Как передает ТАСС, об этом сообщается на сайте городской администрации.

В связи с операцией по обезвреживанию снаряда существенно ограничено движение поездов. Железнодорожный вокзал Геттингена закрыт, составы проходят, не останавливаясь в городе. До вечера над районом, где была найдена бомба, также запрещено летать самолетам и другим летательным аппаратам.

Бомба была обнаружена на прошлой неделе во время строительных работ. Германская служба по ликвидации взрывоопасных предметов намерена обезвредить ее, как только полностью завершится эвакуация.

Minval.az