Почти 2 тыс. мигрантов из государств Центральной Америки, Кубы и Гаити в субботу отправились из города Тапачула на юге Мексики на север, к границе с США. По данным газеты El Universal, многие из них более шести месяцев ждали, пока миграционная служба выдаст им необходимые для перемещения по стране документы.

Это первый караван мигрантов за несколько месяцев с момента начала масштабной операции властей Мексики по противодействию нелегальному передвижению иностранных граждан по ее территории. По предварительным данным, путь каравана пройдет через столицу страны, где мигранты намерены требовать встречи с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Minval.az