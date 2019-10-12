Власти Венесуэлы в субботу отказали во въезде в страну избранному президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи, прибывшему выразить поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

Как передает ТАСС, об этом политик сообщил в своем видеообращении.

«Нам не позволили въехать в Венесуэлу. Нас сопроводили до двери и мы сели в самолет», — сказал политик. «Хотя нас не пустили, мы заставим весь континент нас услышать», — добавил он. Венесуэльская оппозиция осудила действия властей страны.

Джамматтеи избран президентом Гватемалы 11 августа при поддержке около 60% электората. Инаугурация нового лидера центральноамериканской страны пройдет 14 января 2020 года.

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