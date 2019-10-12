Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии».
Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал на парламентской ассамблее НАТО.
Как отмечается, на заседании Рааб произнес обвинения в адрес России, связанные с присоединением Крыма, кибератаками, отравлением Сергея, Юлии Скрипалей и нарушениях договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности.
Известно, что Москва категорически отрицает все обвинения.
Министр отметил, что НАТО необходим подход, обеспечивающий возможность для улучшения отношений с Россией.
Также Рааб призвал Североатлантический альянс адаптироваться к российской «агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства».