Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии».

Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал на парламентской ассамблее НАТО.

Как отмечается, на заседании Рааб произнес обвинения в адрес России, связанные с присоединением Крыма, кибератаками, отравлением Сергея, Юлии Скрипалей и нарушениях договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности.

Известно, что Москва категорически отрицает все обвинения.

Министр отметил, что НАТО необходим подход, обеспечивающий возможность для улучшения отношений с Россией.

Также Рааб призвал Североатлантический альянс адаптироваться к российской «агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства».

Minval.az