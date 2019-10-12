Захваченные ВС Турции в Сирии пленные боевики террористической группировки «Исламское государство» пока останутся в тюрьмах в планируемой зоне безопасности, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.

«Как договорились президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп по телефону, Турция возьмёт на себя ответственность за наблюдением над находящимися в местах лишения свободы и лагерях боевиками ИГ и их семьями на территории, где проходит операция «Источник мира». На этом этапе наша страна будет прилагать усилия для того, чтобы удерживать в регионе, освобождённом от террористов в Сирии, боевиков ИГ и их семьи», — говорится в заявлении Аксоя, полученном РИА Новости.

По его словам, по вопросам реабилитации жён и детей террористов, которые не замешаны в преступлениях, Турция готова работать вместе с международными организациями и странами, гражданами которых они являются.

«С другой стороны, необходимо понимать, что иностранных террористов и их семьи, удерживаемые в Сирии, необходимо отправить в их страны для судебных разбирательств. В этой связи мы подчёркиваем важность усилий международного сообщества», — добавил представитель турецкого МИД.

Minval.az