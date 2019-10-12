Жертвами атаки боевиков на севере Буркина-Фасо стали 16 человек, двое пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службе безопасности.

Сообщается, что атака произошла в мечети в пятницу вечером.

«Вооруженные люди атаковали большую мечеть в Салмосси между 19.00 и 20.00 по местному времени, в результате чего погибли 16 человек… Тринадцать человек погибли в ходе атаки, еще трое — спустя несколько часов от полученных ранений, двое раненых находятся в критическом состоянии», — приводит агентство слова источника.

В Буркина-Фасо действуют две крупные исламистские группировки — «Ансар уль-Ислам» и «Группа поддержки ислама и мусульман».

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