Арабские страны могут принять экономические и политические меры против Турции в ответ на ее военную операцию в Сирии.

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу в Каире генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт по итогам экстренного заседания глав МИД, посвященного военной операции Турции в Сирии.

«ЛАГ изучает вопрос о принятии мер политического, экономического характера, а также в сфере инвестиций и туризма против Турции», — сказал он. По словам генсека панарабской организации, в скором времени лига проведет еще одну встречу для обсуждения практических шагов против Турции.

Кроме того, министры иностранных дел арабских государств призвали СБ ООН «вмешаться и остановить турецкую агрессию в Сирии». «Подтверждаем единство сирийской территории и возлагаем на Турцию ответственность за все возможные последствия, включая возрождение экстремистских движений в Сирии», — говорится в итоговом заявлении ЛАГ.

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