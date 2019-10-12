Правительство ФРГ приостанавливает поставки вооружений Турции в свете операции Анкары на севере Сирии.

Как передает ТАСС, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью газете Bild am Sonntag.

В свете турецкой наступательной операции на северо-востоке Сирии правительство ФРГ не будет выдавать новых разрешений на поставки всех военных товаров, которые Турция могла бы использовать в Сирии», — сказал министр.

С 2016 года, по словам Мааса, кабмин ФРГ придерживался строгих рамок в том, что касается экспорта вооружений в Турцию, особенно после действий турецкой армии в регионе Африн. Однако полностью Берлин не приостанавливал поставки.

За первые четыре месяца 2019 года Анкара получила вооружений из Германии на €184,1 млн и занимает первое место среди получателей германского оружия. В 2018 году Германия поставила Турции военные товары на €242,8 млн, что составляло почти треть всего германского экспорта вооружений (€770,8 млн).

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