Ученые выяснили, на сколько еда, упавшая на пол, безопасна для человеческого организма, сообщает журнал Applied and Environmental Microbiology.

Отмечается, что количество вредных микроорганизмов напрямую зависит от того, насколько долго еда лежала на полу. Как оказалось, достаточно пяти секунд, чтобы еда заразилась бактериями, что потом вызывают пищевое расстройство.

Еда, которую вы подняли из пола и съели, грозит вам сальмонеллой и кишечной палочкой, отмечают медики. К симптомам кишечной инфекции относят тошноту, рвоту, частый водянистый стул, обезвоживание, боль в животе, слабость и головные боли.

Так, исследователи установили, что быстрее всего заражаются влажные и сочные продукты, а вот на продукты с плотной структурой цепляется меньше всего бактерий.

Minval.az