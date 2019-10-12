Во время военного парада в честь Дня Испании в Мадриде парашютист повис на фонарном столбе. Спустя несколько минут ему удалось спуститься.

Один из парашютистов, открывавших военный парад в Мадриде по случаю Национального дня Испании, зацепился за фонарный столб при приземлении. На торжестве, состоявшемся в субботу в центре столицы, присутствовал король Филипп VI, который также является главнокомандующим ВС страны, передает испанское издание El Pais.

После того как прозвучал гимн Испании, старт празднику дал прыжок двух парашютистов. Один из военных, к ногам которого был прикреплен большой флаг королевства, при приземлении зацепился за фонарный столб и повис на нем. Спустя несколько минут ему удалось спуститься. В результате, как сообщили в правительстве страны, парашютист не пострадал.

Монарх прибыл на торжества в сопровождении своей супруги Летисии, наследницы испанского престола принцессы Астурийской Леонор и инфанты Софии. С трибун за парадом также наблюдали члены правительства Испании, главы обеих палат парламента, лидеры различных партий и руководители большинства автономных сообществ. Глава кабмина Каталонии Ким Торра проигнорировал торжество.

Minval.az