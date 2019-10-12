В Испании планируют приговорить лидеров сепаратистского движения, которые организовывали референдум о независимости Каталонии в 2017 году, сообщает Reuters.

Испанский Верховный суд отклонил требование государственного обвинителя относительно наказания бывшего заместителя каталонского регионального правительства Ориола Хункераса в виде 25 лет содержания под стражей. По данным источников, суд планирует наказать Хункераса лишением свободы сроком до 13-15 лет.

Кроме того, другие лидеры каталонских сепаратистов будут осуждены за подстрекательство к мятежу, а также в злоупотреблении государственными средствами. Однако, лидеров сепаратистов не будут обвинять в мятеже.

Отмечается, что приговор будет оглашен уже на следующей неделе, возможно, в понедельник. Пресс-секретарь Верховного суда пока отказывается комментировать информацию о возможном решении суда.

Minval.az