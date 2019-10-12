Центробанк Ирана обнародовал курс иностранных валют на 12 октября, передает в Trend со ссылкой на информационный портал банка.

Согласно курсу валют, обнародованному Центробанком, 23 из них подорожали, а 13 подешевели.

Согласно информации Центробанка Ирана, 1 доллар США стоит 42 тысячи риалов, а 1 евро — 46 378 риалов.

Отметим, что по официальному курсу валюты в Иран можно ввозить только продукты первой необходимости.

Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называется системой SANA, согласно которой курс евро составляет 125 395 риалов, а курс доллара — 113 573 риала.

Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA. Согласно этой системе, один евро стоит 118 111 риалов, один доллар — 107 735 риалов.

На «черном рынке» Ирана стоимость 1 доллара варьирует в пределах 113-116 тыс. риалов, 1 евро — 125-128 тыс. риалов.

Minval.az