Глава МВД Турции заявил, что 121 человек были задержаны за публикации в социальных сетях, критикующие военное наступление Турции на удерживаемую курдами северо-восточную Сирию, сообщает isra.com.

Сулейман Сойлу (Suleyman Soylu) сообщил, что под расследование попали публикации около 500 человек, характеризующие Турцию как «силы вторжения» и «оскорбляющие» операцию, получившую название «Источник мира», которая проводится уже третий день. Турецкая полиция ранее заявила, что расследование проводилось по обвинению в «пропаганде террора».

Аналогичные меры были приняты в ходе турецкой трансграничной операции 2018 года в Африне на северо-западе Сирии, которая ранее контролировалась курдами. Тогда защищающие курдов законодатели и журналисты были осуждены и заключены в тюрьму за пропаганду террора.

Minval.az