Двое астронавтов NASA провели семичасовую прогулку за пределами Международной космической станции. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление NASA.

Отмечается, что за пределами космического аппарата астронавты Кристина Коч и Эндрю Морган находились чуть менее семи часов. В течение этого времени они продолжили заменять батареи для улучшения системы обеспечения станции энергией. На прошлой неделе эти же астронавты уже провели семь часов за заменой батарей.

«Новые аккумуляторы увеличат количество энергии, доступной для проведения операций, при этом имея меньшую массу и объем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение следующих трех месяцев астронавты на борту МКС проведут еще восемь сложных «прогулок» в открытом космосе. Это станет рекордно длинной последовательностью с момента начала работы станции в 2011 году.

Ближайшая из них запланирована на 16 октября — астронавты продолжат замену батарей.

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