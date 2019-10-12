Все иностранные войска, незаконно находящиеся в Сирии, должны покинуть ее территорию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию», — сказал Путин, подчеркнув, что это касается всех государств.

«Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — добавил он.

По словам Путина, данный вопрос обсуждается со всеми партнерами России. Путин отметил, что открыто говорил иностранным коллегам, что сирийская территория должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, а территориальная целостность Сирии — полностью восстановлена.

Minval.az