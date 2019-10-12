Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, призвав как можно скорее положить конец военной операции Турции в Сирии, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Разговор лидеров Франции и США состоялся в пятницу.

«Он (Макрон — ред.) подчеркнул необходимость предотвратить новое появление «Исламского государства»* в регионе, поддержать тех, кто боролся с нами против террористов, и защитить гражданское население», — говорится в коммюнике.

«Президент Республики призвал как можно скорее прекратить турецкую операцию. Франция и США будут находится в тесном контакте по этому вопросу в ближайшие дни», — отмечается в коммюнике.

Minval.az