Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме, сообщает The New York Times.

По информации источников издания, расследование касается деятельности Джулиани в Украине и якобы имевших место попыток добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла. Следователи намерены установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

Как сообщалось, Мари Йованович в Конгрессе США заявила, что была отозвана с должности посла США в Украине из-за давления Дональда Трампа на Госдепартамент.

По сведениям газеты, расследование касается дела задержанных в среду Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в четверг предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника. Его имя не разглашается.

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