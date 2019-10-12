Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7,5 года колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом рассказал ее адвокат Александр Тайц.

Иссахар задержали 9 апреля в аэропорту Шереметьево, где она совершала пересадку по дороге из Дели в Тель-Авив. В багаже израильянки нашли 9,6 грамма гашиша. С апреля Иссахар находилась в СИЗО.

В суде она согласилась, что хранила гашиш, но отрицает обвинение в контрабанде, так как не планировала перемещать наркотик через границу России. Адвокат Тайц настаивал, что контрабанда была невозможна, так как Иссахар не могла получить свой рюкзак до прилета в Тель-Авив.

Россия предлагала Израилю обменять Иссахар на задержанного в 2015 году в Тель-Авиве Алексея Буркова, которого обвиняют во взломе баз данных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил, что лично интересовался делом Иссахар во время недавнего визита в Сочи, но отказался от обмена, так как Буркова уже решили выдать в США. Нетаньяху также назвал наказание Иссахар «непропорциональным».

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