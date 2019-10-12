Американские войска в Сирии в пятницу, 11 октября, попали под артиллерийский огонь с турецких позиций. Об этом сообщил Пентагон в ночь на субботу, 12 октября, потребовав при этом, чтобы Турция «прекратила все операции, которые могли бы сделать необходимыми немедленные защитные действия со стороны США».

«Войска США подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций в окрестностях города Кобани примерно в 21 час 11 октября», — сообщил представитель Пентагона, капитан 1-го ранга ВМФ США Брук ДеВолт. По его словам, взрыв произошел в нескольких сотнях метров от внешней границы зоны безопасности, причем турецкие военные знали о присутствии в этом районе американских войск.

ДеВолт подчеркнул, что США остаются на позициях неодобрения военной операции Турции в Сирии и особенно возражают против военных действий за пределами зоны безопасности и в тех районах, где находятся американские войска, о которых известно Турции.

В Анкаре заявили, что целью турецких военных были курдские формирования и что они не стреляли по позициям США.

По данным министерства обороны Турции, турецкие войска ни в каком виде не открывали огонь по наблюдательному пункту США и обстрел был начат только после того, как были приняты все меры предосторожности, призванные гарантировать, что базе США не будет причинен никакой вред.

«Как только от США была получена информация (о том, что американские войска попали в зону обстрела. — ред.), турецкие войска прекратили огонь», — говорится в заявлении министерства обороны Турции. «Мы настойчиво отвергаем обвинения в том, что США или войска коалиции были преднамеренно подвергнуты обстрелу», — подчеркивается в документе.

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