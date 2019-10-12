Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит Вашингтону за размещение дополнительных военных частей в стране. Об этом американский лидер заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Мы направляем дополнительные силы в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия по моей просьбе согласилась заплатить нам за все, что мы делаем, чтобы помощь им. И мы это ценим», − отметил он.

Ранее в Пентагоне сообщили о дополнительном размещении трех тысяч военных в Саудовской Аравии, а также дополнительного вооружения в ответ на атаки на нефтяной сектор страны.

Миссия американских военных предполагает защиту Саудовской Аравии от нападений со стороны Ирана.

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