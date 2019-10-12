МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации. Об говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве назвали предстоящее празднование «недружественным шагом» и обвинили российскую сторону в «переписывании истории». «Приветствуя разгром фашизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло неполными 50 годами позже, ибо вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации», — говорится в сообщении.

Идею проведения праздничных салютов в честь 75-летия освобождения городов бывшего СССР и Восточной Европы от войск нацистской Германии предложилоМинобороны России. Ведомство собиралось в 2019 году отпраздновать победы Красной Армии в Таллине, Вильнюсе, Каунасе, Риге, Кишиневе и Бресте. В 2020-м планировалось продолжить запускать салюты в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги. Последним должен стать салют в честь 75-летия взятия Берлина.

Minval.az