Звезда сериала «Поза» Билли Портер ведет переговоры о съемках в музыкальной версии «Золушки» от Sony Pictures. Он может сыграть фею — крестную главной героини. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на Variety.

Официальных подтверждений этой информации нет, однако Билли Портер ретвитнул аналогичное сообщение The Hollywood Reporter.

Золушку, как стало известно в апреле, сыграет американская певица кубинского происхождения Камила Кабельо. Она также примет участие в создании саундтрека.

Идея фильма принадлежит телеведущему Джеймсу Кордену. Он и Лео Перлман станут продюсерами, режиссером — Кэй Кэннон, известная по работе над сериалом «Студия 30» и сценарием кинофраншизы «Идеальный голос».

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